Какие главные члены предложения в предложении красота зимнего леса заворажает?
Русский язык
Какие главные члены предложения в предложении красота зимнего леса заворажает?
Ответ(ы):
Гость:
Красота и заворажает!
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