Найдите верные описания социальных общностей. А) Родственные отношения Б) Схожая история и культура В) Разные места проживания Г) Различное социальное положение

Обществознание
Найдите верные описания социальных общностей. А) Родственные отношения Б) Схожая история и культура В) Разные места проживания Г) Различное социальное положение
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