Найдите верные описания социальных общностей. А) Родственные отношения Б) Схожая история и культура В) Разные места проживания Г) Различное социальное положение

Обществознание

Найдите верные описания социальных общностей. А) Родственные отношения Б) Схожая история и культура В) Разные места проживания Г) Различное социальное положение

Автор: Гость