Помогите сделать плиззз!

Русский язык
Помогите сделать плиззз!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предложения попробуй сама составить. Надо учиться.
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