Какое давление производит на фундамент кирпичная стена высотой 20м

Физика
Какое давление производит на фундамент кирпичная стена высотой 20м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=F/SF=mg=po V g= po S h gP=po h g = 2500 * 20 * 10=500 000 Папроверь плотность кирпича, по-моему 2500

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