На фабрике мягких игрушек за месяц пошили мишек на 15 больше. чем собачек .а белочек -в два раза больше чем мишек ,Всего было изготовлено 225 мягких игрушек,Сколько пошили мишек .белочек.и собачек?

Математика

На фабрике мягких игрушек за месяц пошили мишек на 15 больше. чем собачек .а белочек -в два раза больше чем мишек ,Всего было изготовлено 225 мягких игрушек,Сколько пошили мишек .белочек.и собачек?

Автор: Гость