На фабрике мягких игрушек за месяц пошили мишек на 15 больше. чем собачек .а белочек -в два раза больше чем мишек ,Всего было изготовлено 225 мягких игрушек,Сколько пошили мишек .белочек.и собачек?

Математика
На фабрике мягких игрушек за месяц пошили мишек на 15 больше. чем собачек .а белочек -в два раза больше чем мишек ,Всего было изготовлено 225 мягких игрушек,Сколько пошили мишек .белочек.и собачек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х собачек х+15 мишек 2(х+15)=2х+30 белок х+х+15+2х+30=225 4х+45=225 4х=225-45 4х=180 х=180÷4 х=45 собачек 15+45=60 мишек 60×2=120 белок
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