Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок. Сколько сливок получится из 15 кг молока? • Сколько молока нужно, чтобы получить 20 кг сливок?

Математика

Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок. Сколько сливок получится из 15 кг молока? • Сколько молока нужно, чтобы получить 20 кг сливок?

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