Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок. Сколько сливок получится из 15 кг молока? • Сколько молока нужно, чтобы получить 20 кг сливок?
Математика
Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок. Сколько сливок получится из 15 кг молока? • Сколько молока нужно, чтобы получить 20 кг сливок?
Ответ(ы):
Гость:
15*12,5:75=2,5 кг сливок 75*20:12,5=120 кг молока
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лев съест овцу за 2 дня, волк - за 3 дня, а собака за 6 дней. За сколько дней лев, волк и собака вместе съедят овцу?
Математика
2) Число 35 увеличить на частное чисел 56 и 2. 1) 35+56:2 3) 35+56-2 2) 35-56:2 4) 35+56+2 3) Укажите, гд?? при сравнении допущена ошибка. ...
Математика
Помогите пажалуйста в первой половине дня музей посетили 27 учащихся, во второй п??ловине дня- 1/3 от этого количества учащихся.Сколько учащихся ...
Математика