Рассмотрите внимательно коллаж и определите название единственной в своем роде кости человека. В чем её уникальность? Почему на коллаже мы поместили рыбу?

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Эта кость - Подъязычная. Подъязычная кость ( Латинский OS hyoideum) является в форме подковы кости расположен в передней срединной линии шеи между подбородком ищитовидного хряща . Подъязычная кость присутствует во многих млекопитающих . Она позволяет производить более широкий диапазон языка, глотки и гортани движений распорок эти структуры рядом друг с другом для того, чтобы произвести изменения. Подъязычная кость — остаток жаберных дужек рыб