Что и насколько, с точки зрения молекулярного биолога, роднит человека и банан?

Биология
Что и насколько, с точки зрения молекулярного биолога, роднит человека и банан?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ДНК банана и человека совпадают на 50% 
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