Что и насколько, с точки зрения молекулярного биолога, роднит человека и банан?
Биология
Что и насколько, с точки зрения молекулярного биолога, роднит человека и банан?
Ответ(ы):
Гость:
ДНК банана и человека совпадают на 50%
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