Сходство между гадюкой и ужом

Гость: Гость:

1. их можно встретить в лесу, у водоема, на лугу и т.д. 2. оба вида змей не нападают на человека первыми. Укус гадюки ядовит, но для взрослого человека безопасен при условии правильно оказанной первой медицинской помощи.