Сходство между гадюкой и ужом
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Сходство между гадюкой и ужом
Ответ(ы):
Гость:
1. их можно встретить в лесу, у водоема, на лугу и т.д. 2. оба вида змей не нападают на человека первыми. Укус гадюки ядовит, но для взрослого человека безопасен при условии правильно оказанной первой медицинской помощи.
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