0.64*0.45-0.45 дробная черта 1.05-1 1/2 какой ответ
Математика
0.64*0.45-0.45 дробная черта 1.05-1 1/2 какой ответ
Ответ(ы):
Гость:
1) упрощаем числитель: 0,64×0,45 - 0, 45 = 0,45(0, 64 - 1) = 0, 45 ×0, 36 2) упрощаем знаменатель: 1, 05 - 1 целая 1/2 = 1,05 - 1, 5 = - 0, 45 Теперь возвращаемся к нашей дроби, имеем (0,45×0,36)/ (- 0,45) = - 0, 36
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