Приведите пример числа, 25% которого больше 50,но меньше 70
Алгебра
Приведите пример числа, 25% которого больше 50,но меньше 70
Ответ(ы):
Гость:
240. 25% от 240=60.
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