Составить 4 предложения с I have to_____________________ и 4 предложения He has to_________________________________ С переводом на русский

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Составить 4 предложения с I have to_____________________ и 4 предложения He has to_________________________________ С переводом на русский
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I have to get up early. - Я должен рано вставать. I have to wear a uniform. - Я должен носить форму. I have to do this work. - Я должен делать эту работу. I have to go there. - Я должен идти туда.
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