Помогииииииииите! найдите значение m если -m=2/3 значение -с если с=2,1/5 значение к если -к=-0,2 значение -n если n= -5,2/7

Математика

Помогииииииииите! найдите значение m если -m=2/3 значение -с если с=2,1/5 значение к если -к=-0,2 значение -n если n= -5,2/7

Автор: Гость