Всем привет помогите мне пожалуйста мне надо написать стих про животного небольш??й
Литература
Всем привет помогите мне пожалуйста мне надо написать стих про животного небольш??й
Ответ(ы):
Гость:
У меня растёт котёнок словно маленький ребёнок. интересно всё вокруг кто куда позвал полинку кто живёт за сондуком кто повесил паутину с этим толстым пауком . может весело попрыгать может с тапком поиграть . а когда он станет взрослым умным ласковым котом на окне сидеть он будет расскажу я вам потом
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