Выделите окончания прилагательных, указать их род, падеж Синие небо и свежее дых??ние ветерка манили на прогулку. Как хорошо раннем утром в лесу! Из-за далёкого леса выкатилось огромное солнце. Над соседнем домом пролетела пти...

Русский язык
Выделите окончания прилагательных, указать их род, падеж Синие небо и свежее дых??ние ветерка манили на прогулку. Как хорошо раннем утром в лесу! Из-за далёкого леса выкатилось огромное солнце. Над соседнем домом пролетела птица и скрылась в глубоком овраги. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО. СПАСИБО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Синее-ее,ср.р,и.п. свежее-ее,ср.р.и.п ранним-им,ср.р.т.п далекого-ого,м.р.р.п огромное-ое,ср.р. и.п. соседним-им.м.р.т.п глубоком-ом,м.р.п.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Когда умер иван третий?
Ответить
Математика
Из пункта А отправили по течению реки плот. через 5 часов 20 минут вслед за плотоМ из того же пункта вышла моторная лодка, которая догнала плот, пр...
Ответить
Физика
Вычислите сопротивление нихромовой проволоки ,длина которой 150 метров ,а площадь ??оперечного сечения 0,2 мм2
Ответить
Алгебра
Как решить,найдите двадцать первый член арифметической прогрессии,если а1=-10 d=-3
Ответить
Физика
Физика! Срочно! СРОЧНО! 20 БАЛЛОВ!
Ответить