Выделите окончания прилагательных, указать их род, падеж Синие небо и свежее дых??ние ветерка манили на прогулку. Как хорошо раннем утром в лесу! Из-за далёкого леса выкатилось огромное солнце. Над соседнем домом пролетела пти...
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Выделите окончания прилагательных, указать их род, падеж Синие небо и свежее дых??ние ветерка манили на прогулку. Как хорошо раннем утром в лесу! Из-за далёкого леса выкатилось огромное солнце. Над соседнем домом пролетела птица и скрылась в глубоком овраги. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО. СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
Синее-ее,ср.р,и.п. свежее-ее,ср.р.и.п ранним-им,ср.р.т.п далекого-ого,м.р.р.п огромное-ое,ср.р. и.п. соседним-им.м.р.т.п глубоком-ом,м.р.п.п
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