Выделите окончания прилагательных, указать их род, падеж Синие небо и свежее дых??ние ветерка манили на прогулку. Как хорошо раннем утром в лесу! Из-за далёкого леса выкатилось огромное солнце. Над соседнем домом пролетела пти...

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Выделите окончания прилагательных, указать их род, падеж Синие небо и свежее дых??ние ветерка манили на прогулку. Как хорошо раннем утром в лесу! Из-за далёкого леса выкатилось огромное солнце. Над соседнем домом пролетела птица и скрылась в глубоком овраги. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО. СПАСИБО

Автор: Гость