Из пункта А в пункт В вышел пешеход со скоростью 5 км\ч.Одновременно с ним из А в В в??ехал велосипедист со скоростью 10км\ч .Велосипедист доехал до 2?,повернул назад и поехал с той же скоростью навстречу пешеходу. Через скольк...
Математика
Из пункта А в пункт В вышел пешеход со скоростью 5 км\ч.Одновременно с ним из А в В в??ехал велосипедист со скоростью 10км\ч .Велосипедист доехал до 2?,повернул назад и поехал с той же скоростью навстречу пешеходу. Через сколько часов после начала движения они встретятся , если расстояние между А и В равно 30км? помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От а до в велосипед доедет за 30:10=3ч. За это время пешеход пройдёт 5*3=15км. 30-15=15км - между ними. 10+5=15км/ч - скорость сближения. 15:15=1ч - осталось до встречи. 3+1=4ч - всего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Литература
Дать письменный развёрнутый( с двумя премерами ) ответ на вопрос" в чём привосходс??во царевны над царицей" Сказка "Мёртвая царевна"