Из пункта А в пункт В вышел пешеход со скоростью 5 км\ч.Одновременно с ним из А в В в??ехал велосипедист со скоростью 10км\ч .Велосипедист доехал до 2?,повернул назад и поехал с той же скоростью навстречу пешеходу. Через скольк...

Математика

Из пункта А в пункт В вышел пешеход со скоростью 5 км\ч.Одновременно с ним из А в В в??ехал велосипедист со скоростью 10км\ч .Велосипедист доехал до 2?,повернул назад и поехал с той же скоростью навстречу пешеходу. Через сколько часов после начала движения они встретятся , если расстояние между А и В равно 30км? помогите пожалуйста!

Автор: Гость