Из пунктов a и b одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста и вст??етились через два часа.С какой средней скоростью ухал каждый велосипедист, если один из них проезжал за час на 3км больше другого, а расстояние...

Математика

Из пунктов a и b одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста и вст??етились через два часа.С какой средней скоростью ухал каждый велосипедист, если один из них проезжал за час на 3км больше другого, а расстояние между a и b равно 42 км. P.S надо решить задачу уровнением

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