Из рулона ткани с шили пододеяльник. Простыни и наволочки.на пошив пододеяльников ушло без 6 метров 0.4 рулона.на пошив простые ушло без 4 метров 0.6 от остатка рулона.когда без 3 метров 0.75 от нового остатка рулона пошли наво...

Гость: Гость:

Пусть х метров было в рулоне. На пошив пододеяльника ушло 0,4 рулона без 6 метров: 0,4х-6 Осталось ткани: х-(0,4х-6)=х-0,4х+6=0,6х+6 метров На пошив простыни ушло без 4 метров 0,6 от остатка рулона: (0,6х+6)*0,6-4=0,36х+3,6-4=0,36х-0,4 Рассчитаем остаток: (0,6х+6) - (0,36х-0,4) =0,6х+6 -0,36х+0,4=0,24х+6,4 На наволочки ушло 0,75 без 3 метров от последнего остатка: (0,24х+6,4)*0,75-3=0,18х+4,8-3=0,18х+1,8 Составим и решим уравнение: х - (0,4х-6)-(0,36х-0,4)-( 0,18х+1,8)=10 х-0,4х+6-0,36х+0,4-0,18х-1,8=10 0,06х+4,6=10 0,06х=10-4,6 0,06х=5,4 х=90 метров ткани в рулоне Ответ: 90 метров ткани было в рулоне.