Образуй от глаголов-исключений ll спр. Новые глаголы при помощи приставок.От всех ли получилось? запиши их в форме 1-го и 2-го лица множественного числа. Определи вид. я дою 20 баллов за задание!!!
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Образуй от глаголов-исключений ll спр. Новые глаголы при помощи приставок.От всех ли получилось? запиши их в форме 1-го и 2-го лица множественного числа. Определи вид. я дою 20 баллов за задание!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнать-обгоним,перегоним,угоним(1л.,мн.ч.,соверш.вид), угоните,выгоните,перегоните,нагоните(2л.,мн.ч.,соверш.вид); Держать-удержим,поддержим,задержим(1л.,мн.ч.,соверш.вид), удержите,подержите,передержите(2л.,мн.ч.,соверш.вид); Дышать-подышим,надышим(1л.,мн.ч.,соверш.вид), подышите,задышите(2 л.,мн.ч.,совершен.вид); Слышать-услышим,(1л.,мн.ч.,соверш.вид), услышите(2л.,мн.ч.,соверш.вид); Вертеть-повертим,завертим(1л.,мн.ч.,соверш.вид), завертите,навертите,повертите(2 л.,мн.ч.,соверш.вид); Видеть - увидим,завидим(1 л,мн.ч.,соверш.вид), увидите(2л.,мн.ч.,соверш.вид); Зависеть-зависим,зависите (несов.вид,с приставками не получилось); Ненавидеть -ненавидим,ненавидите(несоверш.вид,с приставками не получилось); Смотреть-посмотрим,присмотрим(1л.мн.ч,соверш.вид), посмотрите,присмотрите(2л,мн.ч,соверш.вид); Обидеть - обидим,обидите(соверш.вид,с приставками не получилось); Терпеть-вытерпим,потерпим,(1л,мн.ч.,соверш.вид). вытерпите,потерпите(2л,мн.ч.,соверш.вид).
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