Образуй от глаголов-исключений ll спр. Новые глаголы при помощи приставок.От всех ли получилось? запиши их в форме 1-го и 2-го лица множественного числа. Определи вид. я дою 20 баллов за задание!!!

Русский язык

Образуй от глаголов-исключений ll спр. Новые глаголы при помощи приставок.От всех ли получилось? запиши их в форме 1-го и 2-го лица множественного числа. Определи вид. я дою 20 баллов за задание!!!

Автор: Гость