Помогите решить 2. Закончите уравнения возможных реакций: а) Mg + HCI = б) AI + O2 = в) Ag + H2O = г) Fe(OH)3 + HNO3 = 3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: AI2O3 ---- AI2(SO4)3 ---- A...
Химия
Помогите решить 2. Закончите уравнения возможных реакций: а) Mg + HCI = б) AI + O2 = в) Ag + H2O = г) Fe(OH)3 + HNO3 = 3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: AI2O3 ---- AI2(SO4)3 ---- AI(OH)3 ---- AI2O3 ---- AI(NO3)3 4. Определите массу гидроксида кальция, необходимого для нейтрализации 150г раствора с массовой долей азотной кислоты 63%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Mg+2HCl-->MgCl2+H2 4Al+3O2-->2Al2O3 Ag+H2O--:> реакция не идет. Fe(OH)3+3HNO3-->Fe(NO3)3+3H2O 2Al+Cr2O3-->Al2O3+2Cr Al2O3+3H2SO4-->Al2(SO4)3+3H2O Al2(SO4)3+3KOH-->2Al(OH)3+3K2SO4 2Al(OH)3-->Al2O3+H2O Al2O3+3HNO3-->Al(NO3)3+3H2O m(HNO3)=150*0,63=94,5г 94,5г xг 2HNO3+Ca(OH)2-->Ca(NO3)2+2H2O x=94,5*74/126=55,5 г 126г 74г
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