Помогите решить 2. Закончите уравнения возможных реакций: а) Mg + HCI = б) AI + O2 = в) Ag + H2O = г) Fe(OH)3 + HNO3 = 3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: AI2O3 ---- AI2(SO4)3 ---- A...

Химия

Помогите решить 2. Закончите уравнения возможных реакций: а) Mg + HCI = б) AI + O2 = в) Ag + H2O = г) Fe(OH)3 + HNO3 = 3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: AI2O3 ---- AI2(SO4)3 ---- AI(OH)3 ---- AI2O3 ---- AI(NO3)3 4. Определите массу гидроксида кальция, необходимого для нейтрализации 150г раствора с массовой долей азотной кислоты 63%.

Автор: Гость