Фантастическая история, сочинение для 2го класса

Гость: Гость:

Фантастика не что необычное, и сейчас я расскажу вам историю которая произошла со мной. Произошло на моём прошлом дне рождение !Я проснулся от грохота и подумал что на кухни мама готовит мне сюрприз .Я не стал выходить . Но оказалась что мама и папа уехали. Странно даже очень !