Фантастическая история, сочинение для 2го класса
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Фантастическая история, сочинение для 2го класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фантастика не что необычное, и сейчас я расскажу вам историю которая произошла со мной. Произошло на моём прошлом дне рождение !Я проснулся от грохота и подумал что на кухни мама готовит мне сюрприз .Я не стал выходить . Но оказалась что мама и папа уехали. Странно даже очень !
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