Женщина с оттопыренными ушами вышла замуж за мужчину с нормальными ушами.От этого брака родились две дочери, у одной из которых были оттопыренные уши. Младшая дочь с нормальными ушами вышла замуж за человека с такими же ушами. ...
Биология
Женщина с оттопыренными ушами вышла замуж за мужчину с нормальными ушами.От этого брака родились две дочери, у одной из которых были оттопыренные уши. Младшая дочь с нормальными ушами вышла замуж за человека с такими же ушами. У них было два сына, один из которых имеет оттопыренные уши. Определите характер наследования признака(доминантный или рецессивный, сцепленный или не сцепленный с полом), генотипы родителей и детей первого и второго поколений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - оттопыренные, А - норм.Р : аа(от) * Аа ( норм)г: а А аДети : Аа аа ( от) Р: Аа(норм) * Аа(норм)Г: А а А адети : АА Аа Аа аа(оттопыр)наследование : рецессивное, не сцепленное. ( все генотипы указаны в решении)
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