Женщина с оттопыренными ушами вышла замуж за мужчину с нормальными ушами.От этого брака родились две дочери, у одной из которых были оттопыренные уши. Младшая дочь с нормальными ушами вышла замуж за человека с такими же ушами. ...

Биология

Женщина с оттопыренными ушами вышла замуж за мужчину с нормальными ушами.От этого брака родились две дочери, у одной из которых были оттопыренные уши. Младшая дочь с нормальными ушами вышла замуж за человека с такими же ушами. У них было два сына, один из которых имеет оттопыренные уши. Определите характер наследования признака(доминантный или рецессивный, сцепленный или не сцепленный с полом), генотипы родителей и детей первого и второго поколений.

Автор: Гость