Решите уравнение x^2+18=9

Гость: Гость:

Это квадратное уравнение, переносишь все значения в одну сторону, чтобы в другой был 0. Получается: x^2-9x+18=0 Потом находишь дискриминант, по формуле: b^2 - 4ac (b-значение перед x, a-значение перед x^2 с- числовое значение( в данном случае 18)) D= 81-72=9 Находишь X1 и X2 по формуле x1= x2= x1= (9+3)/2 = 6 x2= (9-3)/2 = 3 Получились корни уравнения.