Вычислите (√16)^3 - 51^0-3^2*3^-4-2:2^-3
Алгебра
Вычислите (√16)^3 - 51^0-3^2*3^-4-2:2^-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51^0 =1 √16^3 -1 -3^(2-(-4) -2^(1-(-3) = √4096 -1 -3^6 -2^4 = 64 -1 -729 -16 = -682
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