Правила поведения при внезапном наводнении.

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Правила поведения при внезапном наводнении.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отключить в доме газ, электричество и воду.Потушить горящие печи отопления.Открыть защелки на дверях в сараях, где находятся домашние животные.Подготовить к наводнению дом, для чего: загородить окна и двери первых этажей досками или фанерой, перенести в верхние этажи здания или на чердаки ценные домашние вещи; туда же поднять запас пресной воды и консервированные продукты питания.Приготовить лодки (например, залить водой, чтобы они не рассохлись) или иные плавсредства, сколотить деревянные плоты. И обязательно привязать лодки и плоты веревкой к дому (желательно повыше), чтобы их не унесло.При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находиться на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах.Постоянно подавать сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом.
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