Правила поведения при внезапном наводнении.
Другие предметы
Правила поведения при внезапном наводнении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отключить в доме газ, электричество и воду.Потушить горящие печи отопления.Открыть защелки на дверях в сараях, где находятся домашние животные.Подготовить к наводнению дом, для чего: загородить окна и двери первых этажей досками или фанерой, перенести в верхние этажи здания или на чердаки ценные домашние вещи; туда же поднять запас пресной воды и консервированные продукты питания.Приготовить лодки (например, залить водой, чтобы они не рассохлись) или иные плавсредства, сколотить деревянные плоты. И обязательно привязать лодки и плоты веревкой к дому (желательно повыше), чтобы их не унесло.При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находиться на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах.Постоянно подавать сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1.Расскажи о соснах,которые стоят посреди поля ржи.что напоминают они тебе?как ты думаешь почему с одной стороны стволов меньше веток ? 2.если вз...
Русский язык
Математика