Как решить Из двух городов А и С, находящийся на расстояний 175 км друг от друга вышли одновременна в противоположных направлениях два поезда. Один из них шёл со средней скоростью 50 км/ч другой 55 км/ч. На каком расстоянии д...
Математика
Как решить Из двух городов А и С, находящийся на расстояний 175 км друг от друга вышли одновременна в противоположных направлениях два поезда. Один из них шёл со средней скоростью 50 км/ч другой 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 ч после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50•6=300 км - пройдёт 1 поезд 2)55•6=330 км - пройдёт 2 поезд 3)300+330=630 км - пройдут вместе 4)630+175=805 км -расстоянии на котором будут эти поезда через 6 часовОтвет: 805 км.
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