Как решить Из двух городов А и С, находящийся на расстояний 175 км друг от друга вышли одновременна в противоположных направлениях два поезда. Один из них шёл со средней скоростью 50 км/ч другой 55 км/ч. На каком расстоянии д...

Математика

Как решить Из двух городов А и С, находящийся на расстояний 175 км друг от друга вышли одновременна в противоположных направлениях два поезда. Один из них шёл со средней скоростью 50 км/ч другой 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 ч после начала движения?

Автор: Гость