Помогите пожалуйста составит условий в магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 ??етрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?

Математика

Помогите пожалуйста составит условий в магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 ??етрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?

Автор: Гость