Помогите пожалуйста составит условий в магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 ??етрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?
Математика
Помогите пожалуйста составит условий в магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 ??етрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600+400=1000 - привезли всего 2)1000-200=800 - тетрадей осталось Ответ : 800 тетрадей
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