Участок прямоугольной формы периметр которого 42 метра разбили на две равные част?? имеющий форму квадрата найти площадь и периметр каждой части

Математика
Участок прямоугольной формы периметр которого 42 метра разбили на две равные част?? имеющий форму квадрата найти площадь и периметр каждой части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим    длинна=14см   ширина=7см    периметр=(14+7)*2=42см  площадь =14*7=98кв см     длину:2=7см   ширина осталась  преждней=7см  , получилось 2 квадрата    Периметр=(7+7)*2=28см     площадь=7*7=49кв см
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