Участок прямоугольной формы периметр которого 42 метра разбили на две равные част?? имеющий форму квадрата найти площадь и периметр каждой части

Математика

Участок прямоугольной формы периметр которого 42 метра разбили на две равные част?? имеющий форму квадрата найти площадь и периметр каждой части

Автор: Гость