Участок прямоугольной формы периметр которого 42 метра разбили на две равные част?? имеющий форму квадрата найти площадь и периметр каждой части
Математика
Участок прямоугольной формы периметр которого 42 метра разбили на две равные част?? имеющий форму квадрата найти площадь и периметр каждой части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим длинна=14см ширина=7см периметр=(14+7)*2=42см площадь =14*7=98кв см длину:2=7см ширина осталась преждней=7см , получилось 2 квадрата Периметр=(7+7)*2=28см площадь=7*7=49кв см
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