1. Конституция РФ состоит из: 7 глав 8 глав 9 глав 10 глав 2. Высшим законодатель??ым органом РФ является: Правительство Совет Федерации Госдума Федеральное собрание 3. Право быть избранным в Госдуму гражданин РФ и...
Обществознание
1. Конституция РФ состоит из: 7 глав 8 глав 9 глав 10 глав 2. Высшим законодатель??ым органом РФ является: Правительство Совет Федерации Госдума Федеральное собрание 3. Право быть избранным в Госдуму гражданин РФ имеет: С 16 лет С 18 лет С 21 года С 25 лет 4. Президент РФ избирается на: 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 5. Президентом РФ может быть избранный РФ, постоянно проживающий в РФ не менее: 5 лет 8 лет 10 лет 15 лет 6. Верны ли суждения? А. Констуция - это основной закон государства и общества, регулирующий важнейшие стороны их внутренней организации. Б. Конституция РФ была принята путём народного голосования. 1) верно только А. 2) верно только Б 3) оба верны 4) оба неверны 7. Закончите фразы: Организация верховной власти, состоящая над обществом называется ______________. Лицо, состоящие в политико-правовой связи с государством, называется __________________. 8. Вставьте пропущенное слово: Формы государства: недемократические и ____________. 10. Найдите в приведённом списке признаки государства: Единая территория Референдум Гражданство Налоги 11. Объясните смысл понятий : "монархия" "демократическое государство"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.3 3.3 4.1 6.1 Лицо, состоящие в политико-правовой связи с государством, называется гражданин. Формы государства: недемократические и демократические. Найдите в приведённом списке признаки государства: Единая территория-нет Референдум-да Гражданство-да Налоги-да Монархия-абсолютная власть короля, передающаяся по наследству. Демократия-власть человека, которого выбирает народное собрание. Власть не передается по наследству.
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