Решите уравнение г)(х-1)(х-3)=(х-2)(х-4) (срочно нужна помощь!)
Алгебра
Решите уравнение г)(х-1)(х-3)=(х-2)(х-4) (срочно нужна помощь!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действительных корней нет. Доказательство: Имеем уравнение: (х-1)(х-3)=(х-2)(х-4) По разложению квадратного трёхчлена на множители: ax ²+bx+c=a(x-x₁)(x-x₂), где x₁, x₂ - корни этого трёхчлена, a=1. Так как ни в левой, ни в правой части не имеется общих корней x₁, x₂ , то и основное уравнение корней не имеет.
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