В магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 тетрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?

Математика

В магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 тетрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?

Автор: Гость