В магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 тетрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?
Математика
В магазин привезли 600 тетрадей в клетку и 400 тетрадей в линейку продали 200 тетрадей сколько тетрадей осталось в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600+400=1000 тетрадей привезли в магазин 1000-200=800 тетрадей осталось
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