Выпишите из текста сложное прилагательное
Русский язык
Выпишите из текста сложное прилагательное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белокаменный я думаю что так /
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