Выпишите из текста сложное прилагательное

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Выпишите из текста сложное прилагательное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белокаменный я думаю что так /
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