Как на дальнем востоке летом дует ветер

Гость: Гость:

На Дальнем Востоке дуют муссоны (сезонные ветры) . Муссон – это система воздушных течений, в которой в одном сезоне (например, летом) преобладают ветры одного направления, а в другом (зимой) – прямо противоположного или близкого к нему направления. Специфическими признаками муссона являются его устойчивость в течение сезона и смена от одного полугодия к другому, т. е. именно его сезонность. Причины муссоных ветров связаны с годовым ходом Солнца, приходом солнечного излучения на земную поверхность. Наиболее четко такой муссонный перенос и смена материкового и морского влияния выражены на юге Дальнего Востока и, особенно в Приморском крае. В данных широтах муссон можно разделить на две фазы - зимнюю и летнюю: Азия «выдыхает» воздух зимой и «вдыхает» летом.