За 15 новых коробок конфет заплатили 765 руб. Сколько стоит 20 коробок конфет Как нужно изменить данные формулировки задач чтобы ее можно было решить не вычисляет стоимость
Математика
За 15 новых коробок конфет заплатили 765 руб. Сколько стоит 20 коробок конфет Как нужно изменить данные формулировки задач чтобы ее можно было решить не вычисляет стоимость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 765:15=51(р)-за 1 коробку 2)51х20=1 020(р) ну както так
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