В магазин привезли 2 тонны 82 килограмма картофеля лука в 6 раз меньше чем картофеля моркови на 53 килограмм больше чем лука Сколько всего килограмм картофеля лука и моркови привезли в магазин

Математика

В магазин привезли 2 тонны 82 килограмма картофеля лука в 6 раз меньше чем картофеля моркови на 53 килограмм больше чем лука Сколько всего килограмм картофеля лука и моркови привезли в магазин

Автор: Гость