В магазин привезли 2 тонны 82 килограмма картофеля лука в 6 раз меньше чем картофеля моркови на 53 килограмм больше чем лука Сколько всего килограмм картофеля лука и моркови привезли в магазин
Математика
В магазин привезли 2 тонны 82 килограмма картофеля лука в 6 раз меньше чем картофеля моркови на 53 килограмм больше чем лука Сколько всего килограмм картофеля лука и моркови привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 тонны 82 кг=2082 кг1)2082:6=347(кг)-лука2)347+53=400(кг)-морковиОтвет:2082 кг картофеля, 347 кг лука, 400 кг моркови
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить Из двух городов А и С, находящийся на расстояний 175 км друг от друга вышли одновременна в противоположных направлениях два поезда. Один...
Математика
За 15 новых коробок конфет заплатили 765 руб. Сколько стоит 20 коробок конфет Как нужно изменить данные формулировки задач чтобы ее можно было реши...
Математика
Математика
Из формулы линейной функции найдите значения R и L 1) y=9x+10; 2)y=7x-2; 3)y= -3x+5; 4)y=x-11; 5)y=0,9x -2; 6)y=1,3x+5; Решите пожалу...
Другие предметы