Нужно найти частицы и определить наклонение

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Нужно найти частицы и определить наклонение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что за , бы, б - частицы.  Поскакал бы,если б можно было сделаться моложе  - условное наклонение.  Едет, тянет - изъявительное.
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