Найдите объем прямоугольного паралеппипеда если его длинна равна 4 2/3 см, а ширина - 4/7 см и высота - 1,5
Математика
Найдите объем прямоугольного паралеппипеда если его длинна равна 4 2/3 см, а ширина - 4/7 см и высота - 1,5
Ответ(ы) на вопрос:
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4 2/3*4/7*1,5=(14*4*3)/(3*7*5)=(2*4)/5=8/5=1,6
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