Найдите объем прямоугольного паралеппипеда если его длинна равна 4 2/3 см, а ширина - 4/7 см и высота - 1,5

Математика

Найдите объем прямоугольного паралеппипеда если его длинна равна 4 2/3 см, а ширина - 4/7 см и высота - 1,5

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