Характеристика героя чебурашка

Литература
Характеристика героя чебурашка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чебурашка-милый и добрый персонаж, всегда придет на помощь другу, и может помочь даже врагу, не взирая на то что это врага, любит есть фрукты, очень ответственный и порой рассеянный! Вот как то так
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