Фермерский рынок имеет четыре входа. Сколько способов есть у посетителя, чтобы во??ти в него через один вход, а выйти через другой?

Математика

Фермерский рынок имеет четыре входа. Сколько способов есть у посетителя, чтобы во??ти в него через один вход, а выйти через другой?

Автор: Гость