Фермерский рынок имеет четыре входа. Сколько способов есть у посетителя, чтобы во??ти в него через один вход, а выйти через другой?

Математика
Фермерский рынок имеет четыре входа. Сколько способов есть у посетителя, чтобы во??ти в него через один вход, а выйти через другой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Структура 1 вход - 3 выхода таких входов 4 шт значит 4*3=12 (вариантов)
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