1)для чего нужно описание жилища бирюка? 2)Почему часто Тургенева называют ''скрыт??м психологом'' когда речь заходит об изображенит душевных переживаний людей? 3)Каков был характер Бирюка? 4)сравнить описание жилища и внешн...

Гость: Гость:

1. Описание жилища Бирюка нужно для того, чтобы понять чем живет этот человек, потому что жилище говорит о человеке очень многое. 2. Потому что Тургенев в своих рассказах очень подробно и четко описывает чувства людей, заставляя тем самым читателя чувствовать то же, что и герой.