1)для чего нужно описание жилища бирюка? 2)Почему часто Тургенева называют ''скрыт??м психологом'' когда речь заходит об изображенит душевных переживаний людей? 3)Каков был характер Бирюка? 4)сравнить описание жилища и внешн...
Литература
1)для чего нужно описание жилища бирюка? 2)Почему часто Тургенева называют ''скрыт??м психологом'' когда речь заходит об изображенит душевных переживаний людей? 3)Каков был характер Бирюка? 4)сравнить описание жилища и внешность Бирюка с описанием жилища и внешностью Самсона Вырина из повести А. С. Пушкина ''станционный смотрителт'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Описание жилища Бирюка нужно для того, чтобы понять чем живет этот человек, потому что жилище говорит о человеке очень многое. 2. Потому что Тургенев в своих рассказах очень подробно и четко описывает чувства людей, заставляя тем самым читателя чувствовать то же, что и герой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Обществознание
Математика
Выполни краткую запись задачи где неизвестное - х для школьной библиотеки закупили 40 словарей по математике заплатив за них 6000руб какова цена од...
Математика
Произведение трех чисел равно 3780 первый множитель12 , второй 35. чему равен третий м??ожитель уравнением