Какая деятельность растет у современных детей ?
Обществознание
Какая деятельность растет у современных детей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все современные дети зависят от чего-то либо . Например : компьютер . Все они разговариваю на языке "Интернета". Так-же например : ну ок , ГО. 90% всех детей сидят в интернете и большенство из них линивы Всё за них делает компьютер. Ну как-то так )
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