Какая деятельность растет у современных детей ?

Гость: Гость:

Все современные дети зависят от чего-то либо . Например : компьютер . Все они разговариваю на языке "Интернета". Так-же например : ну ок , ГО. 90% всех детей сидят в интернете и большенство из них линивы Всё за них делает компьютер. Ну как-то так )