Выполни краткую запись задачи где неизвестное - х для школьной библиотеки закупили 40 словарей по математике заплатив за них 6000руб какова цена одного словаря
Математика
Выполни краткую запись задачи где неизвестное - х для школьной библиотеки закупили 40 словарей по математике заплатив за них 6000руб какова цена одного словаря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6000:40=150 рублей стоит одна книга. вообще откуда там x взялся не пойму.
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