Выполни краткую запись задачи где неизвестное - х для школьной библиотеки закупили 40 словарей по математике заплатив за них 6000руб какова цена одного словаря

Математика

Выполни краткую запись задачи где неизвестное - х для школьной библиотеки закупили 40 словарей по математике заплатив за них 6000руб какова цена одного словаря

Автор: Гость