4 предложения со словами запрещать, наказывать, одобрить, радовать

Русский язык
4 предложения со словами запрещать, наказывать, одобрить, радовать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя запрещать детям есть сладкое. Нужно наказывать за хулиганство. Нужно одобрять творчество других людей. Нужно радовать родителей.
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