Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48 км/ч,а через час после этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый

Гость: Гость:

1) 1+1=2 (ч.) - был в пути товарный поезд через 1 час после выхода скорого2) 48*2=96 (км) - прошёл товарный поезд за 2 часа3) 650-(96+82)=472 (км) - расстояние между поездами через 1 час после выхода скорого4) 48*3=144 (км) - прошёл товарный поезд за 3 часа5) 3-1=2 (ч.) - был в пути скорый поезд через 3 часа после выхода товарного6) 82*2=164 (км) - прошёл скорый поезд за 2 часа7) 650-(144+164)=342 (км) - расстояние между поездами через 3 часа после выхода товарного8) 82*5=410 (км) - прошёл скорый поезд за 5 часов9) 5+1=6 (ч.) - был в пути товарный поезд через 5 часов после выхода скорого10) 48*6=288 (км) - прошёл товарный поезд за 6 часов11) (410+288)-650=48 (км) - расстояние между поездами через 5 часов после выхода скорогоОтвет: а) через один час после выхода скорого поезда между поездами было 472 км; б) через три часа после выхода товарного поезда между поездами было 342 км;в) через пять часов после выхода скорого поезда между поездами было 48 км.ИЛИ то же самое выражениями:а) 650-(48*(1+1)+82*1)=472 (км)б) 650-(48*3+82*(3-1))=342 (км)в) (48*(5+1)+82*5)-650=48 (км)Ответ: а) через один час после выхода скорого поезда между поездами было 472 км; б) через три часа после выхода товарного поезда между поездами было 342 км;в) через пять часов после выхода скорого поезда между поездами было 48 км.