Из сетки с мячами взяли 4 мяча, и в ней ещё осталось 12 мячей. На сколько мячей больше осталось, чем взяли
Математика
Из сетки с мячами взяли 4 мяча, и в ней ещё осталось 12 мячей. На сколько мячей больше осталось, чем взяли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было 16 мячей На 8 мячей больше осталось. (12-4=8)
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