Из сетки с мячами взяли 4 мяча, и в ней ещё осталось 12 мячей. На сколько мячей больше осталось, чем взяли

Математика
Из сетки с мячами взяли 4 мяча, и в ней ещё осталось 12 мячей. На сколько мячей больше осталось, чем взяли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было 16 мячей На 8 мячей больше осталось. (12-4=8)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод notepad плииииииииииииз срочно
Ответить
Українська мова
Борисфен, зливопад, бібліотека, чорногуз, чимчикує - лексиколонічний розбір. Пожалуйста!!!
Ответить
Русский язык
Соедини слова все слова со схемами. (Олимпиада "Русский с пушкиным") написал прибрежный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла п...
Ответить
Математика
Пожалуйста, решите кантрольную!!!
Ответить
Математика
Два поезда одновремено вышли навстречу друг другу со станцыи расстояние между ни??и было 385км и встретились за 5 ч Скорость одного поезда 40км/ч. ...
Ответить