Из слов из возвращались в соседняч деревня погода составить предложение изменить окончание
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Из слов из возвращались в соседняч деревня погода составить предложение изменить окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погода была хорошей когда они возвращались в соседнюю деревню
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