Придумай и запиши предложения включив в них предлог по и слово с приставкой под предлог с и слово с приставкой под редакцией и слово с приставкой с предлог над и слово с приставкой над

Математика

Придумай и запиши предложения включив в них предлог по и слово с приставкой под предлог с и слово с приставкой под редакцией и слово с приставкой с предлог над и слово с приставкой над

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