Придумай и запиши предложения включив в них предлог по и слово с приставкой под предлог с и слово с приставкой под редакцией и слово с приставкой с предлог над и слово с приставкой над
Математика
Придумай и запиши предложения включив в них предлог по и слово с приставкой под предлог с и слово с приставкой под редакцией и слово с приставкой с предлог над и слово с приставкой над
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я засунул ней по самые гланды.
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