Номер 353 срочно срочно при срочно
Математика
Номер 353 срочно срочно при срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7,5+5,3=12,82)12,8-21/4=12,8-5,25=7,553)13/6*3/13=24)5,7*40/19=57/10*40/19=3*4=125)66/7*7/11+2,9=6+2,9=8,96)31-7,4=23,6
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