А) x^2 - 18x + 77 b) 10x^2 - 11x - 6
Алгебра
А) x^2 - 18x + 77 b) 10x^2 - 11x - 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=b^2-4ac=18^2-4*77=324-308=√16=4 Х1=(18+4)/2=11 Х2=(18-4)/2=7 2)D=11^2+4*10*6=121+240=√361=19 Х1=(11+19)/20=1,5 Х2=(11-19)/20=2/5=0,4
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