Круг разделили на 2 сектора так что угол одного сектора. в8 раз больше. угла второго. сектора Сколько градусов содержит угол каждого сектора

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Делишь круг на 2 сектора, один угол возьми самый маленький за Х, второй, раз в 8 раз больше, то будет 8х. Круг имеет 360 градусов, значит: х+8х=360 9х=360 х=360/9 х=40. Значит 40 градусов маленький угол, а второй 360-40=320 градусов.